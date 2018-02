'Conchitas' e 'Mulher de Bigode' trazem diversidade aos 'Barbas'

Blocos e grupos que se incorporaram ao tradicional Os Barbas, que acontece na tarde deste sábado (3) no Poço da Panela, também colaboram para dar diversidade à festa. Para as mulheres, o carnaval também é palco para discursos por igualdade de direitos.

Neste ano, um grupo de batuqueiras que integravam o Conchitas, tradicional maracatu olindense composto apenas por mulheres, levantaram os foliões, com muito maracatu e ijexá. "É uma energia incrível estar aqui hoje. A gente veio até a Igreja do Poço arrastando uma multidão", comenta a batuqueira Bruna Sireno.

Também as foliãs, todas com barbas desenhadas à lápis, da troça Mulher de Bigode aproveitaram a grande concentração de pessoas, para divulgar os valores feministas. "Nosso bigode encaixa direitinho com o deles. Viemos exigir liberdade para as mulheres nesse período do ano", completa a foliã que prefere se identificar com Frida Kahlo, em referência à grande pintora e feminista mexicana.