Confira os looks que vão bombar no Carnaval 2018

O Carnaval faz o mês de fevereiro ser um dos mais aguardados pela maioria da população. A época traz alegria e cores às ruas, e as pessoas saem em busca de fantasias e makes para se destacarem durante os dias de festa. Porém, nem sempre é necessário uma superprodução para montar o look perfeito. Para te ajudar a produzir um visual de arrasar neste Carnaval, conversamos com o produtor de moda e figurino Álamo Bandeira. Ele traz as principais tendências que vão bombar este ano e dá dicas preciosas para quem ainda tem dúvida sobre o que usar.

O Carnaval está chegando. Prepare-se!

O Carnaval 2018 será marcado pelo empoderamento feminino e pela ousadia masculina, é o que afirma Álamo. “O ano mal começou e já estamos vivendo grandes reviravoltas e, obviamente, a moda não fica de lado. As mulheres estão decididas a usar seus corpos como manifesto pela liberdade. Já os homens vão se permitir mais que nunca a usar peças e, por que não?, maquiagens antes restritas às mulheres”, ressalta.

Quem deseja combinar as fantasias em grupo, Álamo sugere temas tropicais, como salada de frutas. Já para quem prefere apostar em peças pontuais, no caso de festas ao ar livre, o segredo é usar shorts curtos e evidenciar a parte de cima do corpo com maquiagens e adereços. Ele orienta e alerta: “Em festas fechadas, abuse dos modelos mais longos. Nada de sereismo. Isso ficou no passado! 2018 é o ano dos planetas e astros”.

Confira as tendências e se destaque!

Franjas

As tiaras e franjas são a principal aposta para este Carnaval. De cetim ou de material que reflete, serão onipresentes em 2018: dos brincos às saias, elas estarão também na roupa dos homens. E o melhor, dá para adaptar em casa e customizar peças antigas. Umas das mais fáceis de fazer é o brinco de fitas, que dá um movimento em qualquer look e você produzi-lo apenas misturando dois tons de cores. Para isso, basta usar linha e agulha ou até cola quente.

Estrelas

A moda intergaláctica virá nas cabeças com lua, sol e estrelas, nos bodies prateados, nos brincos interestelares e principalmente nas estampas.

Chapéu de palha e roupas de chita

Forte referência que volta com tudo para quem vai brincar carnaval todos os dias. Mas o segredo para acertar no look é não ser literal: misture a estampa chita com peças de plastico, ou misture o chapéu de palha com saias ou shorts curtos.

Pochetes e doleiras

Se na década de 80 as pochetes ficavam apenas nas academias, hoje elas vão para as festas em cores e formas variadas. Vale investir em modelos cítricos, pois eles continuarão depois da folia como peça forte!

Shorts curtos para homens

Outra peça que promete voltar e continuar forte após o carnaval é o short curto para homens. Vale combinar com regatas e tênis.

Body

O body, que antes era escondido virou o queridinho do verão. Vem em cores quentes e materiais cintilantes: combina com looks mais leves, acompanhado de máscaras e pouca roupa, até produções mais glamorosas. Vale combiná-lo com meias-arrastão para o dia e com bijuterias de franjas para noite.

Brilho

Maquiagem com glitter, croppeds de paetê e tecidos metálicos vão sair da noite e invadir o dia. Vale fazer misturinhas, como dourado com brilho vermelho e verde cintilante com rosa pink.

Seja sustentável no Carnaval

Você sabia que o glitter tradicional é um grande inimigo do meio ambiente? Por ser feito de microplásticos, esse adereço transformou-se em um dos mais perigosos poluentes de oceanos, matando milhões de peixes anualmente. Pensando nisso, vale investir em marcas que se preocupam em usar materiais biodegradáveis ou substitui-lo por outras tintas coloridas. “Quem não abre mão do glitter, pode trocá-lo por peças de roupa em paetê que podem ser reutilizadas após inúmeras lavagens. Assim, é possível manter a luz refletiva no look, sem esquecer do futuro do planeta”, complementa, Álamo.

Caso não ache glitter biodegradável ou já tenha comprado o tradicional, a maquiadora Cris Malta ensina uma técnica para tirar os brilhos sem utilizar água: “Para não poluir o meio ambiente, é importante removê-los do rosto e corpo com fita adesiva. Depois, passa o lenço umedecido para tirar o que sobrou”, destaca.

