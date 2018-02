Multidão toma o Rio em mais de 60 blocos de pré-carnaval

Foto: Fernando Maia/Riotur

Dezenas de milhares de pessoas tomam as ruas do Rio de Janeiro neste sábado, 3, para participar dos mais de 60 blocos espalhados pela cidade no último sábado de pré-carnaval. Há blocos em todos os pontos do Rio, inclusive na Ilha de Paquetá. E a folia chega lá de barca.

Na zona sul do Rio, um dos mais tradicionais blocos da cidade desfila na tarde deste sábado. O Simpatia é quase Amor existe desde meados dos anos 1980 e é atração em Ipanema. A expectativa dos organizadores é de que mais de 150 mil pessoas acompanhem o bloco neste sábado, marcado por sol forte.

Outro bloco tradicional, o Céu na Terra, abriu o sábado de carnaval no Rio pela manhã em Santa Teresa. Mais de seis mil pessoas acompanharam o desfile que iniciou às 7h da manhã. A programação de blocos neste sábado vai até o início da noite.

No domingo, outros 47 blocos desfilarão pela cidade do Rio de Janeiro. Dentre os destaques estão o Bloco da Preta, no Centro, o Chora me Liga, em Copacabana, e o Suvaco do Cristo, no Jardim Botânico.