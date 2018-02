"Os Barbas" agita os foliões no Recife

Na tarde deste sábado (3), o bairro do Poço da Panela foi tomado pelo bloco Os Barbas. A exemplo dos anos passados, troças menores se incorporaram à folia. O trânsito é tranquilo na avenida 17 de Agosto e imediações, mas o fluxo de foliões é intenso nas proximidades da Igreja da Nossa Senhora da Saúde.

Liderando a turma dos barbudos, Odin, o pai de Thor, levou a garotada à loucura com seu martelo. "Venho desde que meus cabelos são brancos. O carnaval do Poço é sensacional", afirma, enquanto dá marteladas no chão, levantando a multidão.