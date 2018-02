Brigões tentam atrapalhar o desfile do Galo da Madrugada

No desfile do Galo da Madrugada, neste sábado (10), no Recife, de acordo com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, 5.047 policiais e bombeiros militares estão atuando na segurança do "maior bloco do mundo". Isso, porém, não intimidou alguns brigões que provocaram confusões no foco da folia, na avenida Guararapes. Em uma das brigas, a cantora Vanessa da Mata parou de cantar para reclamar dos episódios de violência.