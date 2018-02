Prefeito do Recife • 10/02/2018 - 01:18 • Atualizado em: 10/02/2018 - 01:35

Geraldo Júlio: “O Carnaval é o momento de maior expressão da nossa cidade”

Prefeito do Recife acompanhou a abertura oficial do Carnaval na última sexta (9), no Marco Zero

por Paula Brasileiro por



Tweet