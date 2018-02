Vídeo: policiais em serviço exibem cervejas em viatura durante o Carnaval

A Polícia Militar instaurou um procedimento para investigar o caso

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um policial militar exibindo latas de cerveja em uma viatura da corporação no Rio de Janeiro. A cidade tem vivido uma crise na segurança pública, também vivenciada no Carnaval, com recentes casos de arrastões, agressões e roubos.

A Polícia Militar informou que os dois agentes que aparecem no vídeo são do Batalhão de Policiamento de Vias Expressas. Eles foram ouvidos e um procedimento foi instaurado para apurar o ocorrido.

O vídeo mostra uma bolsa térmica no banco traseiro da viatura. Enquanto abre a bolsa, um policial diz: "Deixa eu só mostrar aqui um negócio, conta pra ninguém não". Em seguida, é possível ver um segundo policial mexendo no celular sem se incomodar em estar sendo gravado.