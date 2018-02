Carnaval de Olinda recebeu mais foliões do que Recife

Cerca de 3,2 milhões de pessoas passaram pelas ladeiras da cidade Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade

Foto: Paulo Uchôa/LeiaJáImagens

Em coletiva, realizada quinta-feira (15), na sede do Governo Municipal, no Varadouro, a Prefeitura de Olinda divulgou o balanço do Carnaval 2018. Em 2018, a festa foi financiada por empresas privadas e o valor investido foi de R$ 8,4 milhões e recebeu 3,2 milhões de foliões, o dobro de público da cidade do Recife.

Os dados apresentados pelo Professor Lupércio mostram que mais de 50% das pessoas, que passaram pela Cidade Alta, são oriundas de outros estados e países, no entanto, a taxa de ocupação dos hotéis foi mais baixa que 2017. Além disso, cerca de 105 mil empregos, diretos e indiretos, movimentaram a economia da cidade.

Ainda de acordo com o levantamento, não houve registro de mortes ou ocorrência de maior porte. Ao todo, 1.451 itens foram perdidos, número inferior ao do ano passado, e entregues no serviço de Achados e Perdidos, que funciona na Secretaria de Segurança Urbana, localizada na Rua Santos Dumont, no Varadouro.

Nos sete dias de festa, entre os dias 8 e 14 de fevereiro, o Carnaval de Olinda contou com mais 300 atrações artísticas, distribuídas em 12 polos, 1,5 mil blocos desfiram pelas ladeiras do Sítio Histórico.